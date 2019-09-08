الأربعاء.. ثلاثي الأهلي المحترف يلحق ببعثة الفريق في غينيا الاستوائية

يلحق التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ينضم الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة

كانو سبورت.

يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

قال سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفني اتفق

مع اللاعبين الثلاثة الأجانب المتواجدين بمعسكرات منتخبات بلادهم على الانضمام إلى بعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.