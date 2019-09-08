عبد الدايم : أتمنى تجنب أمريكا بدور الـ16 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

أكد أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، أن المنتخب الوطني أدى لقاء قوي أمام بورتريكو.

وقال بعد الدايم " المنتخب قدم أداء قوي أمام بورتريكو، وبنفس القوة فاز على المنتخب الكاميرونى بمستوى الفنى العالى، ولكنه خسر لقاء الصين لقوة المنافس الذى يتميز بخبرة لاعباته وأكتمال صفوفه، ومع ذلك أدت لاعبات منتخبنا كل المطلوب منهن، لأننا نعلم حجم المنتخب الصينى

، ليحتل منتخبنا المركز الثالث فى المجموعة يعد الصين والبرازيل" .

وأضاف "أن مباراة المنتخب غد الاثنين أمام المنتخب البرازيلى فى ختام مباريات الدور الأول من البطولة صعبة للغاية، لأن المنافس يشارك فى البطولة من أجل المنافسة على اللقب الذى أحرزه من قبل مرتين، فضلا عن تمتع اللاعبات البرازيليات بمستوى فنى وبدنى عالى يؤهلهن للمنافسة على اللقب".

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وأشار إلى أن البرازيلى ماركو كيروجا المدير الفنى للمنتخب المصري، سوف يسعى للفوز على منتخب بلاده بعد أن درس نقاط قوة وضعف المنافس، بعد خوضه مباراتين وديتين

معه قبل البطولة ، وكان الفراعنة أكثر من ند رغم الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوطتين فى المباراتين .

ووتابع "أتمنىيحتل منتخبنا المركز الثانى فى المجموعة والفوز على البرازيل، لخوض لقاء دور الـ 16 أمام ثالث المجموعة الثانية ، ومن المنتظر أن يكون أحد منتخبى كوريا أو كندا أما حصول منتخبنا على المركز الثالث فى المجموعة سوف يجعل منتخبنا يواجه لقاءا صعبا أمام ثانى المجموعة الثانية ، والذى من المرجح أن يكون المنتخب الأمريكى".

لافتا إلى أن منتخبنا يضم لاعبات على مستوى عال ، وسيكون معظمهن نواة للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترات المقبلة ، مؤكدا أن مصر أصبح لديها العديد من المنتخبات الوطنية قى مختلف المراحل من الجنسين بفضل الدعم اللا محدود من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية .