إغلاق تدريبات الأهلي بداية من اليوم

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إغلاق تدريبات الفريق بداية من اليوم الأحد.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 لبطولةدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
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