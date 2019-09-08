بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحديد البديل المناسب في مركز حراسة المرمى، تحسبًا لرحيل حارسه الإسباني دافيد دي خيا.
قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد سيوجه اهتمامه إلى يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، لضمه في حال رحيل دي خيا.
أشارت الصحيفة في وقت سابق إلى أن دي
أوضحت الصحيفة أن اليونايتد في حالة خسارته للحارس دي خيا، فإن يان أوبلاك سيكون البديل الأول، خصوصًا مع المستوى المميز الذي يقدمه السلوفيني مع الروخيبلانكوس.
فيما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن يوفنتوس الإيطالي، يترقب موقف دي خيا، من أجل ضمه كبديل للحارس الأساسي تشيزني.
أكدت التقارير أن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع دي خيا ستزداد كونه سيكون متاحًا بشكل مجاني، خصوصًا مع حرص السيدة العجوز على الفوز بالانتدابات المجانية، كما حدث مع كل من داني ألفيس وأندريا بيرلو وبول بوجبا وأدريان رابيوت، آرون رامزي الذين انضموا للبيانكو نيري من دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس أتلتيكو مدريد بديل دي خيا في مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.