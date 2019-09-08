حارس أتلتيكو مدريد بديل دي خيا في مانشستر يونايتد

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحديد البديل المناسب في مركز حراسة المرمى، تحسبًا لرحيل حارسه الإسباني دافيد دي خيا.

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد سيوجه اهتمامه إلى يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، لضمه في حال رحيل دي خيا.

أشارت الصحيفة في وقت سابق إلى أن دي

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خيا رفض عرض يونايتد للتجديد، وأبلغ بعض المقربين برغبته في الرحيل.

أوضحت الصحيفة أن اليونايتد في حالة خسارته للحارس دي خيا، فإن يان أوبلاك سيكون البديل الأول، خصوصًا مع المستوى المميز الذي يقدمه السلوفيني مع الروخيبلانكوس.

فيما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن يوفنتوس الإيطالي، يترقب موقف دي خيا، من أجل ضمه كبديل للحارس الأساسي تشيزني.

أكدت التقارير أن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع دي خيا ستزداد كونه سيكون متاحًا بشكل مجاني، خصوصًا مع حرص السيدة العجوز على الفوز بالانتدابات المجانية، كما حدث مع كل من داني ألفيس وأندريا بيرلو وبول بوجبا وأدريان رابيوت، آرون رامزي الذين انضموا للبيانكو نيري من دون مقابل.