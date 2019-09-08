شاهد.. محمد نجيب: نفذنا تعليمات المدير الفني للجونة

أعرب محمد نجيب المنضم حديثًا لصفوف الجونة عن سعادته بالتغلب على مصر المقاصة بهدف دون رد في افتتاح دورة الجونة التحضيرية، لينتظر الفائز

من مباراة اليوم بين أسوان وحرس الحدود.وأكد نجيب، أن الفريقين لعبا مباراة قوية وكانت هناك رغبة في الفوز منذ بداية اللقاء، ونفذنا الكثير من تعليمات المدرب والتي تلقيناها في المحاضرة وسنواصل العمل .وعن المباراة المقبلة أشار:" نحترم كل الفرق ونسعى فقط للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في كل مباراة".