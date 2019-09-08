الأهلي يرحب بتعديل موعد مباراة كانو سبورت

رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بتعديل موعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس.
وقال إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من مسئولينادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والسفارة المصرية، يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل، مؤكدا أن الأهلي جاهز للمباراة، وهناك حالة من التركيز من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.
وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تقديم مباراة قوية في مواجهة بطل غينيا الاستوائية لتسهيل المهمة وتخطي هذا الدور.
ويطير عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري بالفريق إلى غينيا الاستوائية العاشر من سبتمبر الجاري؛ للترتيب لرحلة بعثة الفريق المرتقبة لمواجهة كانو سبورت.
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