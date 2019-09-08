فيديو.. مدرب الجونة: مباراة المقاصة كشفت لي نقاطًا تحتاج مزيدًا من العمل

أشاد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لفريق الجونة، بالأداء القوى الذي اتسمت به مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في افتتاح دورة الجونة التحضيرية للموسم الجديد.
قال نيبوشا: "لم تكن مباراة ودية، لقد كانت مباراة قوية بحق، والمقاصة فريق جيد جدًا، أعتقد أن دورة الجونة فكرة عظيمة، لأن هذهالمباراة لم تكن ودية عادية، ولكنها من نوعية تلك المباريات التي تشهد نوعًا من الضغوط".
وتابع مدرب الجونة: "هذه المباريات تكشف لي ضرورة العمل على بعض الأشياء الفنية وبطرق مختلفة خلال الإعداد، لقد شاهدت وجوهًا مختلفة للاعبي فريقي علىأرض الملعب، ويجب أن نحافظ على أسلوبنا في اللعب".
أضاف نيبوشا: "بعض أجزاء المباراة كانت جيدة، والبعض الآخر لم يكن، وأوجه التهنئة للمقاصة على الروح الرياضية في الملعب، وعلى المباراة الجيدة، وسنعتمد على المباراة المقبلة في النهائي لتطوير فريقنا والظهور بشكل أفضل".
حقق الجونة الفوز على المقاصة بهدف نظيف في افتتاح دورة الجونة التحضيرية، لينتظر الفائز من مباراة اليوم بين أسوان وحرس الحدود.
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