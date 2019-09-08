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جدول ترتيب صناع الألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2020/2019

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جدول مُحدث لترتيب أفضل صانعي الأهداف “Assists” بعد كل جولة من جولات الممتاز “البريميرليج” عن موسم 2020/2019.

دائمًا ما تكون قائمة أفضل صانعي الأهداف في البريميرليج متغيرة كل موسم، لكن في السنوات الثلاث الماضية اعتدنا على تواجد كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، فهل يستمر؟

** آخر تحديث بعد الجولة الرابعة من البريميرليج.

اللاعب

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