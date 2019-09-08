جدول ترتيب صناع الألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2020/2019

جدول مُحدث لترتيب أفضل صانعي الأهداف “Assists” بعد كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن موسم 2020/2019.
دائمًا ما تكون قائمة أفضل صانعي الأهداف في البريميرليج متغيرة كل موسم، لكن في السنوات الثلاث الماضية اعتدنا على تواجد كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، فهل يستمر؟
** آخر تحديث بعد الجولة الرابعة من البريميرليج.
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اللاعب
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