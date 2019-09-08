المنتخب البرتغالي يحقق فوزه الأول في تصفيات يورو 2020

تمكن المنتخب البرتغالي من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام مضيفه صربيا، بعد الفوز عليها 4-2 يوم السبت، في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية ضمن تصفيات يورو 2020.





وحققت البرتغال أول فوز لها في ثلاث مباريات بالتصفيات، في الوقت الذي تلقت به صربيا خسارتها الثانية في أربع مباريات.





وأحرز رباعية البرتغال كلّ من ويليام كارفايو وغونزالو غوديش وكريستيانو رونالدو وبيرناندو سيلفا (42 و58 و80 و86)، بينما سجّل لصربيا ميلنكوفيتش وميتروفيتش (68 و85).





وصار رصيد البرتغال خمس نقاط في المركز الثاني أمام صربيا ولوكسمبورغ (4) وخلف أوكرانيا (13 نقطة)، علما أن ليتوانيا تحتل المركز الأخير بنقطة يتيمة.



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