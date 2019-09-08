رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

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استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.



ونجح الزمالك في التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف لمهاجمه الشاب مصطفى محمد بعد مباراة ماراثونية امتد لأشواط إضافية، أما بيراميدز فتمكن من الصعود للمباراة النهائية بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد لنجمه إيريك تراوري والوافد الجديد إبراهيم حسن.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي



خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إيريك تراوري – عبده لومالا – إبراهيم حسن



خط الهجوم: جون أنطوي

