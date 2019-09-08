رياضة | نهائي كأس مصر .. كم مرة توج الزمالك باللقب في برج العرب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس مصر .. كم مرة توج الزمالك باللقب في برج العرب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل ضد منافسه بيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 والتي ينتظر أن تطلق تبدأ مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباراة الزمالك اليوم الأحد ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر في 26 مناسبة سابقة وكان آخرها لقب 2018 عندما فاز على سموحة بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينتظر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر عبر قناة أون سبورت بالإضافة إلى تايم سبورت والنيل للرياضة nile sport.

وتعد مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب الذي شهد انجازات عدة للقلعة البيضاء ولعل آخرها التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية هذا العام لأول مرة في تاريخ الفارس الأبيض بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح 5-3.

كم مرة توج الزمالك بلقب كأس مصر قبل موقعة الليلة ضد بيراميدز؟

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حقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر في 26 مرة وحل وصيفاً في 13 مناسبة أخرى، وسبق وتوج الفارس الأبيض بلقب الكأس مرتين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

1- نهائي كأس 2018: الزمالك × سموحة 1-1 بركلات الترجيح (5-4)

2- نهائي كأس مصر 2016: الزمالك × الأهلي 3-1

مشوار الزمالك وبيراميدز حتى نهائي كأس مصر

انتصر الزمالك في دور 32 على منية سمنود بهدف نظيف ثم عبر الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر وتمكن من الفوز على مصر المقاصة بهدف في ربع النهائي وبعد ذلك فاز الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف نظيف في نصف النهائي.

وبدأ نادي بيراميدز مشواره بفوز مثير أمام طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الـ32 وتخطى الأهلي بهدف نظيف في دور الستة عشر ثم في دور الـ8 فاز على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة عبر بيتروجيت في نصف النهائي من كأس مصر.