رياضة | أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ضد ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ضد ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإنجليزي روبي فاولر أسطورة فريق ليفربول على اتهام محمد صلاح بالأنانية بسبب غضب السنغالي ساديو في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي لعدم تمرير الكرة أمام المرمى رغم الفوز بثلاثية.

ونشر فاولر مقاله عبر صحيفة "ميرور" البريطانية وكتب: "كنت أتابع ما حدث بمزيج من الاشمئزاز والدهشة، حيث سيطر المهاجمون على العناوين الرئيسية للصحف فما حدث مثل الهراء وتم تسميته بالمشاحنة بين محمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف فاولر: "لا أستطيع تصديق الضجيج بين صلاح وماني أو أنانية صلاح أو تدميره لروح الفريق.. لك المنتقديد ألم تشاهدوا كرة القدم من قبل فلا يمكن أنّ تكون هدافًا من الطراز الرفيع، دون اعتقاد تام بداخلك أنك ستُحرز أهدافًا بالاعتماد على قدراتك الفردية".

كلوب يرد على أنانية محمد صلاح ضد ماني

Advertisements

ورد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بقوله إنه لا يرى أزمة في أنانية محمد صلاح وساديو ماني أمام بيرنلي حتى يغير الفرعون المصري أسلوبه في الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب لصحيفة "ليفربول ايكو" الانجليزية، ردًا على واقعة عدم تمرير صلاح الكرة لماني: "يمكن أن أصف لكم 5 أو 6 مواقف تمت المطالبة من الجميع بالتمرير وراوغ وسجل.. هي حرية اتخاذ القرار فالتمرير أو عدمه من المهارات الفردية لكل لاعب".

وتابع كلوب: يمكن أن نرتكب مثل هذه الأخطاء ويمكن أن تفقد الكرة أو تلعبها بشكل خاطئ، وفي بعض الأحيان يمكن ألا ترى زميلك ولكن لا تتجاهله.. أمام شاشات التليفزيون نشاهد أنه يراه بينما هو في الملعب لا يراه ولكن كمهاجم أنت دائما يجب أن تتعامل مع هذه المواقف وتتخذ قراراتك بناء على كل موقف".

وواصل مدرب ليفربول: "بعد أسبوع من الآن لن أتحدث في هذا الموقف بعد فوزنا بثلاثية نظيفة ففي النهاية هي قرارات فردية سواء لمحمد صلاح أو ماني وتتحدث كثيرًا ولا يمكن التعليق عليها كل يوم".