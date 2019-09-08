رياضة | سانوجو يشكو اتحاد جدة لـ"فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانوجو يشكو اتحاد جدة لـ"فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحف سعودية صباح اليوم عن تفاصيل الأزمة الأخيرة، بين نادي اتحاد جدة السعودي من جهة، وبين اللاعب الإيفوري، سيكو سانوجو، والذي أعلن عن فسخ عقده مع النادي في الأيام الأخيرة، بحسب ما أكده نادي اتحاد جدة في الساعات الماضية.

وقالت إدارة اتحاد جدة في بيان رسمي لها، أن القضية بأكملها قد تم تحويلها إلى الشئون القانونية في نادي اتحاد جدة، وذلك من أجل دراستها والوقوف على كافة النقاط الشائكة بها، قبل أن يتخذ النادي أي إجراءات قانونية حيال هذا الأمر.

ويذكر أن اللاعب في حالة ذهابه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، سوف يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملا مع الاتحاد، بسبب عدم قيده في القائمة المحلية للفريق، حيث ينص عقد اللاعب على هذا الأمر، ولكن نادي الاتحاد قد أخل بهذا البند، مما جعل اللاعب يفسخ عقده مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وحالة سيكو سانوجو ليس هي الوحيدة من هذا النوع داخل نادي الاتحاد في هذا الموسم، حيث يعاني الثنائي البرازيلي، جروهي ومواطنه جوناس، حيث لم يتم قيد الثنائي كذلك في قائمة الفريق المحلية، ولكن حتى الآن لم يعلن أيًا منهما عن تصعيد الموقف ضد الاتحاد في الفيفا.

الجدير بالذكر، أن نادي الاتحاد قد أعلن من قبل عن قيد اللاعب جروهي في قائمة الفريق في البطولة العربية، في حين خرج الثنائي جوناس وسانوجو من قائمة الفريق بالكامل في مختلف البطولات، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب الإيفوري وجعله يذهب بشكوى رسمية للفيفا عقب فسخ عقده مع الفريق.