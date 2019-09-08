رياضة | دروجبا يعلق على تجربة لامبارد مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دروجبا يعلق على تجربة لامبارد مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق على أداء زميله السابق فرانك لامبارد خلال تجربته الفنية مع البلوز هذا الموسم.

وقال دروجبا في تصريحاته: لامبارد مدرب "جيد حقاً"، وأنه برغم "العام الصعب" الذي يعيشه الفريق بسبب عدم قدرته على إبرام صفقات نتيجة العقوبة، إلا أنه "يحفز لاعبيه".

وقال اللاعب المعتزل أثناء حضوره لسباق الجائزة الكبرى في إيطاليا ضمن بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1): "أعتقد أنه مدرب جيد حقاً، العام الماضي قدم عملاً رائعاً مع فريق لم يكن لديه الكثير من الخيارات".

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وأضاف من مدينة مونزا الإيطالية حيث يقام السباق: "هذا العام الأمر أكثر صعوبة لأنه لا يحظى بكثير من الخيارات بسبب العقوبة (منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد)، لكنني فخور به للغاية لأنه يظهر شخصيته ويحفز اللاعبين".

وعن حياته عقب الاعتزال، قال: "أعتقد أنني سأفتقد لعب كرة القدم طوال حياتي لأنني أحب أن أكون في فريق وأسجل الأهداف وأخوض مباريات هامة، لكن هكذا هي الحياة".

واستطرد: "لكن في هذه المرحلة عرفت أشخاصاً رائعين مثل جان تودت (رئيس الاتحاد الدولي للسيارات) وأعمل حالياً على مشروعات جديدة للمستقبل".

ومن بين هذه المشروعات تولي منصب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إلا أنه أكد أن أمامه الكثير ليتعلمه، وقال: "أحتاج للتحدث مع الكثير من الأشخاص لأعرف ما هي الأشياء التي احتاجها كي يكون لدي المقدرة على القيام بهذا الأمر.. لذلك سنرى".