رياضة | الأهلي يرد على تعديل موعد مباراته أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على تعديل موعد مباراته أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه رحب بتعديل موعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لتقام في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس.

وقال إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من مسئولي نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والسفارة المصرية، يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل، مؤكدا أن الأهلي جاهز للمباراة، وهناك حالة من التركيز من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تقديم مباراة قوية في مواجهة بطل غينيا الاستوائية لتسهيل المهمة وتخطي هذا الدور.

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ويطير عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري بالفريق إلى غينيا الاستوائية العاشر من سبتمبر الجاري؛ للترتيب لرحلة بعثة الفريق المرتقبة لمواجهة كانو سبورت.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

