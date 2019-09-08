رياضة | رسميا.. الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة العرض السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يتسلم أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.
وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من نادي النصر السعودي لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.
وكشف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي ورحلة كانو سبورت
ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.
وأشار إلى أن الأهلي جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون 11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا وأنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.
ويلحق التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو ثلاثي الأهلي بالبعثة في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ينضم الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت وذلك بالاتفاق مع اللاعبين الثلاثة والجهاز الفني
وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد تخطيه عقبة اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.