رياضة | رسميا.. الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة العرض السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يتسلم أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من نادي النصر السعودي لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.

وكشف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ورحلة كانو سبورت

ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.

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