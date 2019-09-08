رياضة | الأهلي يعلن تفاصيل رحلة كانو سبورت وتأخر "الثلاثي الدولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن تفاصيل رحلة كانو سبورت وتأخر "الثلاثي الدولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا.
وأوضح أنه اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.
الثلاثي الدولي يلحق ببعثة الأهلي في غينيا
يلحق التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو ثلاثي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ينضم الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفني اتفق مع اللاعبين الثلاثة الأجانب المتواجدين بمعسكرات منتخبات بلادهم على الانضمام إلى بعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل.
وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.