رياضة | الأهلي يعلن تفاصيل رحلة كانو سبورت وتأخر "الثلاثي الدولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن تفاصيل رحلة كانو سبورت وتأخر "الثلاثي الدولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا.

وأوضح أنه اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.

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الثلاثي الدولي يلحق ببعثة الأهلي في غينيا