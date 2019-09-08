رياضة | القيمة التسويقية .. فرجاني الأغلي والزمالك يتفوق على بيراميدز بـ4 ملايين يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيمة التسويقية .. فرجاني الأغلي والزمالك يتفوق على بيراميدز بـ4 ملايين يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية نحو استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، وذلك بعدما نجح الفريقين في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوز الزمالك على حساب الاتحاد في نصف النهائي بهدف نظيف، وفوز بيراميدز على حساب بتروجيت بهدفين مقابل لاشيء.

مشوار الزمالك وبيراميدز في بطولة الكأس هذا الموسم، يؤكد أنهما الأحق بالوصول للنهائي، كلا الفريقين نجح في تحقيق الإنتصارات تباعًا والوصول إلى خط النهاية بنجاح، وذلك بفضل كتيبة النجوم التي يملكها كل فريق منهما، والتي تبلغ القيمة السوقية لهم ملايين الدولارات.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سوف نستعرض سويًا، القيمة السوقية لنجوم الزمالك وبيراميدز قبل ساعات من خوض نهائي بطولة كأس مصر.

ولنبدأ بالأكثر تاريخًا في لقاء النهائي، وهو نادي الزمالك، حيث يؤكد موقع ترانسيفر ماركت الشهير، أن القيمة السوقية لنجوم الزمالك بشكل عام تصل لنحو 21.73 مليون يورو، يتصدرهم النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 2.5 مليون يورو.

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وبعد فرجاني ساسي، يأتي لاعب خط وسط منتخب مصر، طارق حامد، والذي تصل القيمة السوقية له إلى نحو 1.5 مليون يورو، وفي نفس المركز يأتي المهاجم المغربي خالد بوطيب بقيمة سوقية تصل لنحو 1.5 مليون يورو، ومن بعدهم يأتي حارس المرمى الجديد في صفوف القلعة البيضاء محمد عواد والمنضم من صفوف نادي الإسماعيلي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.

أما نادي بيراميدز تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لكل لاعبيه بحسب ما يؤكده موقع ترانسيفر ماركت نحو 17.40 مليون يورو.

يأتي في المركز الأول حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز، أحمد الشناوي، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 2 مليون يورو.

وفي نفس المركز يأتي عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق بقيمة سوقية تصل لنحو 2 مليون يورو أيضًا وبعدهم يأتي مدافع الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، علي جبر، بقيمة سوقية تصل لنحو 1.5 مليون يورو.