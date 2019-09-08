رياضة | تشكيل جهاز إيهاب جلال في تدريب المنتخب.. "متعب" المفاجأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل جهاز إيهاب جلال في تدريب المنتخب.. "متعب" المفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على تعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

ووافق مجلس الجبلاية على تعيين إيهاب جلال ومعه حمد إبراهيم في منصب المدرب العام ومحمد شوقي مدربًا ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى وعماد متعب نجم الأهلي الأسبق مديرًا للمنتخب أو للكرة.

وأقال مجلس الجبلاية المكسيكي خافيير أجيري من منصبه بالقيادة الفنية للفراعنة، بعد خروج مصر المبكر من بطولة أمم إفريقيا 2019 بدور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف

تاريخ مشرف للمدرب إيهاب جلال

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ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقد الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.

وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.