رياضة | تحذيرات شديدة اللهجة للأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات شديدة اللهجة للأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عددًا من التحذيرات من جانب السفير المصري بدولة غينيا الإستوائية، قبل توجه الفريق لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير المصري، على إجراء مكالمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتي حذر خلالها من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بالبلاد، وضرورة عمل الاحتياطات اللازمة قبل السفر.

وحدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يوم 11 سبتمبر الجاري، موعدًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم، إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يسبق البعثة كلا من سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحوالي 48 ساعة للإطمئنان على كافة الترتيبات والملاعب هناك، والتي سيخوض عليها الفريق تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويحصل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خلال الساعات المقبلة على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا، تجنبا للأمراض المنتشرة داخل البلاد الإفريقية.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي سيخوضها الفريق تحت قيادته الفنية الجديدة السويسري رينية فايلر، والتي ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا ضمن مباريات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.