رياضة | تغييرات في تشكيل الهلال السعودي أمام اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل الهلال السعودي أمام اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف السعودية عن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي قد يدفع باللاعب الدولي الدولي عبد الله عطيففي مباراة الفريق أمام نادي اتحاد جدة في إطار مباريات العودة بدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تعافي اللاعب من الإصابة ونهاية برنامجه التأهيلي.

وغاب عبد الله عطيف عن صفوف الزعيم في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية بعض الشيء، وهي تمدد رباط الركبة الجانبي، ولكن في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن اقتراب عودة اللاعب من جديد إلى التدريبات، ومن المتوقع بأن يكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال أسبوع على الأكثر.

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وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن عبد الله عطيف، سوف يجري فحوصات طبية شاملة في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التأكد من سلامتة ومن مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات مع الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة السعودية، في تقرير لها حول أخر أخبار نادي الهلال السعودي، إلى قيام المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو بالتركيز على الجوانب البدنية والفنية الخاصة باللاعبين، وذلك خلال المران الذي أقيم يوم أمس السبت، بحضور ومتابعة من رئيس مجلس إدارة النادى فهد بن سعد بن نافل.

وكان مران الهلال الأخير، قد شهد مشاركة الرباعي المحترف، وهم الإيطالى سيباستيان جيوفينكو، البرازيلي كارلوس إدواردو والسورى عمر خربين، بالإضافة إلى الفرنسي بافيتيمبى جوميز، وذلك بعد نهاية فترة الراحة التي تحصل عليها اللاعبين الأجانب في الفريق الهلالي خلال فترة التوقف الدولي.