رياضة | ثنائي الأهلي يلحق ببعثة الفريق في غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يلحق ببعثة الفريق في غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مع عدد من اللاعبين الدوليين للحاق بالبعثة في غينيا الإستوائية.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا ثنائي الفريق، بالسفر إلى غينيا الإستوائية من بلادهم مباشرة، لخوض مباراة الفريق أمام كانو سبورت، بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الثنائي مع منتخب بلادهم حاليا لخوض مباريات بالتصفيات الإفريقية، بجانب المغربي وليد أزارو والمالي أليو ديانج.

وحدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يوم 11 سبتمبر الجاري، موعدًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم، إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يسبق البعثة كلا من سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحوالي 48 ساعة للإطمئنان على كافة الترتيبات والملاعب هناك، والتي سيخوض عليها الفريق تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويحصل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خلال الساعات المقبلة على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا، تجنبا للأمراض المنتشرة داخل البلاد الإفريقية.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي سيخوضها الفريق تحت قيادته الفنية الجديدة السويسري رينية فايلر، والتي ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا ضمن مباريات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

