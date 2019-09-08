رياضة | نجم جديد يوافق على اللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يوافق على اللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقاتل نادي ريال مدريد الإسباني لضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد قرر التحرك صوب كيليان مبابي بعدما فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف ليؤكد ذلك أن مبابي كان دائمًا المرشح الثاني خلف برشلونة في الصراع على نيمار.

وقرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد جعل مبابي هدفه الأول في صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ويبدو أنه حصل على موافقته باللعب إلى النادي الملكي.

انقلاب في ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني غير موقفه تجاه لاعب الفريق الكولومبى خاميس رودريجيز رغم أنه كان قد طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "ماركا" إن زيدان لا يحب رودريجيز لكنه رأى أن ريال مدريد بحاجة شديدة إلى مجهوداته خاصة في ظل التزام اللاعب في التدريبات وتألقه خلال الدقائق التي شارك فيها أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

Advertisements

وأوضحت أن زيدان لم يكن يطيق أن يرى رودريجيز في ريال مدريد لكن موقفه تغير مع نهاية شهر يوليو بعدما فرض اللاعب نفسه بقوة من خلال مجهوده.

مباريات صعبة لريال مدريد في سبتمبر

ويترقب ريال مدريد 4 مواجهات قوية في شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" من أجل موسم موسم استثنائي بفضل الصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي وجعلت الجماهير تتمنى تصحيح الموسم الكارثي المنصرم ويبدأها من مباراة فريق ليفانتي في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية ثم يخرج لموعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

ويرجع نادي ريال مدريد لملعبه في سانتياجو بيرنابيو مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر في لقاء محفوف بالمخاطر نظرًا لقوة الضيوف أما المواجهة الأصعب فستكون مباراة الديربي ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي يجيد دييجو سيميوني إحكام قبضته عليه.