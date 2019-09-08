البرازيلي فرانكو قد يتقدم بشكوى للفيفا ضد الهلال

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية اليوم الاحد أن إدارة نادي الهلال ، بدأت تجهيز ردودها تأهبًا لتقديم جابرييل فرانكو، لاعب كورينثيانز البرازيلي، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل الحصول على كامل قيمة عقده مع النادي السعودي.

وبدأت إدارة الهلال تجهيز ملف قانوني متكامل تحسبًا لتوجه نادي كورينثيانز البرازيلي إلى “فيفا” لشكواه، على خلفية تعثر انتقال جابرييل فرانكو، حيث بدأت جمع كافة الأدلة التي تثبت سلامة موقف ناديها.

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وشرعت إدارة الهلال في التفاوض لضم اللاعب واتفقت على توقيع تعاقد مدته موسمان نظير مبلغ 5 ملايين دولار.

ولكن إدارة الهلال قدمت بعد ذلك اعتذارها للاعب مع شيك بمبلغ 100 ألف دولار بعد ضم لاعب فلامنجو جوستافو كويلار.

وقال هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال أن موقف نادي الهلال سليم قانونيًا وأنه غير ملزم بدفع أي مبلغ، وأن العقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب الذي لم يتم.