شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات توقف لاعب منتخب «البارالمبية» لرفع الأثقال 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صدور قرار بإيقاف الرياضي خالد الناجم لاعب منتخب البارالمبية لرفع الأثقال عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 4 سنوات، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات. وأوضحت اللجنة أن الإيقاف اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت بتاريخ 2019/8/25. وأفادت اللجنة بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً، وتم إشعار اللاعب واللجنة البارالمبية السعودية واللجنة البارالمبية الدولية بهذا الإجراء، والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.



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