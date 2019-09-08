شكرا لقرائتكم كاس مصر .. الحكام تخطر الرومانى بيتريسكو بالتعديلات القديمة للحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الرومانى بيتريسكو المكلف بإدارة نهائى كأس مصر الذى يجمع الزمالك و بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ، بالتعديلات القديمة للحكام على اعتبار أن اللقاء من الموسم الماضى.

وأقر مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم مجموعة من التعديلات الجديدة على قواعد كرة القدم وهي:

1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

2- اللاعب المستبدل، ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.

3- اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقًا.

5- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.

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7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.

فيما اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى مكون من :

طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من:

ــ بيتريسكو حكما للساحة

ــ إدريان رادو حكم مساعد

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى

ــ مارشال بيرسان حكم رابع