شكرا لقرائتكم فايلر مدرب الأهلي يراقب لاعبو المنتخب الأولمبي من مدرجات السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز منتخب مصر الأوليمبي 4 / 1 على نظيره السعودي ، وأحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.
وشهدت قائمة منتخب مصر الاوليمبي تواجد أكثر من لاعب من الأهلي أمثال مصطفي شوبير و رمضان صبحي و صلاح محسن بالإضافة إلى لاعبي الأهلي المعارين للأندية وهم أحمد حمدي وعمار حمدي و ناصر ماهر و أحمد ريان و أكرم توفيق و محمود الجزار.
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