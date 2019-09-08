شكرا لقرائتكم فايلر مدرب الأهلي يراقب لاعبو المنتخب الأولمبي من مدرجات السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي فى مدرجات استاد السويس أمس لمتابعة مباراة المنتخب الاوليمبي أمام نظيره السعودي بحسب ما أكده مسئولو منتخب مصر الاوليمبي.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي 4 / 1 على نظيره السعودي ، وأحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

وشهدت قائمة منتخب مصر الاوليمبي تواجد أكثر من لاعب من الأهلي أمثال مصطفي شوبير و رمضان صبحي و صلاح محسن بالإضافة إلى لاعبي الأهلي المعارين للأندية وهم أحمد حمدي وعمار حمدي و ناصر ماهر و أحمد ريان و أكرم توفيق و محمود الجزار.