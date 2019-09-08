شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكافئ لاعبى الأوليمبي بـ"نزول البحر" بعد رباعية السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كافئ شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لاعبي فريقه بالسماح له بـ " نزول البحر " عقب الفوز الكبير الذى تحقق على منتخب السعودية 4 / 1 .

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز 4 / 1 ، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

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يتواجد منتخب مصر الأوليمبي فى معسكر بالعين السخنة استعدادًا لخوض وديتين أمام السعودية فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وسمح غريب للاعبين بنزول البحر و حمامات السباحة الموجودة بفندق الإقامة كنوع من المكافأة على الأداء الرجولى فى مباراة الأمس أمام السعودية.

تضم قائمة منتخب مصر 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .