شكرا لقرائتكم 40 دولة تشارك ببطولة العالم لرواد السلاح فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة والمقرر انطلاقها اعتبارا من يوم 5 اكتوبر المقبل .

وقال رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن هذه البطولة تاريخية لأنها المرة الاولى التى يسند فيها الاتحاد الدولى للعبة تنظيم بطولة العالم للرواد الى دولة افريقية وذلك نتاج نجاح مصر فى تنظيم بطولتى كأس العالم للرجال والسيدات معا والجائزة الكبرى خلال شهر مارس الماضى.

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اوضح ان البطولة سيشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من بينهم 19 لاعب ولاعبة فقط من مصر والباقيين من الدول ال 40 المشاركة فى المنافسات ، مُشيراً إلى ان مشاركة هذا العدد الكبير من الدول واللاعبين واللاعبات يمثل بشرة خير تنبئ بنجاح البطولة مقدما خاصة وأن اخر ثلاث بطولات عالم للرواد لم تشهد اى منها وصول المشاركين الى هذا العدد.

واكد ان البطولة ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وستشهد منافسات فى الاسلحة الثلاث الشيش والسيف وسيف المبارزة ، واضاف ان اتحاد السلاح يسير قدما نحو استضافة وتنظيم كافة البطولات الدولية الممكنة سواء على مستوى الناشئين أو الكبار او حتى الرواد من اجل تحقيق المزيد من تطوير اللعبة والارتقاع بمستوى لاعبينا وتدعيما للسياحة عامة والسياحة الرياضية خاصة تماشيا مع سياسة الدولة بأن تصبح مصر واحدة من اهم الدول المضيفة للأحداث الرياضية الدولية على مستوى العالم .