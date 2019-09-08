شكرا لقرائتكم الأهلي : لم تصلنا أي عروض رسمية لرحيل محمد الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لم يتلقي أية عروض رسمية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.