شكرا لقرائتكم الأهلي : لم تصلنا أي عروض رسمية لرحيل محمد الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.
يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.
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