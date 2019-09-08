حصل على الشارة الدولية وأشهر 189 بطاقة صفراء و10 كروت حمراء مباشرة.. «رادو ماريان بيترسكو» حكم مباراة الكأس

الموجز

وصل فى الثانية فجر اليوم الأحد طاقم الحكام الرومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو الذى تم اختياره لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

و أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور تعيين طاقم تحكيم روماني لإدارة نهائي كأس مصر.

ووصل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، بينما وصل بيراميدز إلى النهائي بعدما حقق الفوز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد.

وضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز كلا من:

رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة

إدريان رادو حكم مساعد أول

ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني

مارشال بيرسان حكما رابعا

الحكم الروماني رادو ماريان باتريسكو.



37 عامًا

ويبلغ ادو ماريان بيترسكومن العمر 37 عامًا، حيث إنه من مواليد 12 نوفمبر 1982.

حصل على الشارة الدولية يوم 1 يناير 2012

احتسب خلال مسيرته التحكيمية 17 ركلة جزاء و47 خطأ مؤثر.

أشهر 189 بطاقة صفراء خلال مسيرته التحكيمية.

لم يشهر أى بطاقة حمراء بعد إشعار إنذارين خلال المباريات التى أدارها.

أشهر 10 كروت حمراء مباشرة خلال مسيرته التحكيمية.

أدار بعض المباريات فى الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال أوروبا واليوروبا ليج، وتصفيات يورو 2020.

يجيد تحدث 3 لغات، هى الرومانية والانجليزية والاسبانية.

هوايته المفضلة هى القراءة.

يجب ممارسة كرة المضرب "التنس".

حضور 20 ألف مشجع

وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

ويسعى فريق الزمالك إلى تعويض خسارته للقب الدوري الممتاز، ببطولة أخرى وهي كأس مصر، على حساب بيراميدز ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي حيث كان صاحب اللقب موسم 2017\2018 بعد إقصائه سموحة في النهائي واللقب الـ27 بتاريخه بالبطولة.

النهائي الـ 40 للزمالك

ويحضر فريق الزمالك في نهائي كأس مصر للمرة رقم 40 في تاريخه، في حين يظهر بيراميدز للمرة الأولى في هذا الدور، فقد كان أقصى إنجاز له الصعود للدور قبل النهائي الموسم الماضي تحت مسمى الأسيوطي قبل انتقال ملكيته لبيراميدز.

الكفة تميل للزمالك

والأفضلية تصب في صالح الزمالك في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات أمامها وعددها ست نهائيات، وستكون مواجهة بيراميدز هي السابعة للزمالك أمام فرق تخوض النهائي للمرة الأولى.

تكرار سيناريو الأهلي

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ويأمل فريق بيراميدز بقيادة ديسابر، إلى تكرار سيناريو لقاء الأهلي، في دور الـ16، سواء بالإطاحة به من المسابقة بهدف دون رد، أو بأسلوب وطريقة اللعب.

وفي حالة الإطاحة بالزمالك سيكون قد أطاح بالقطبين من تلك المسابقة ليضاف إنجاز آخر إلى إنجازاته.

شباك نظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة، إضافة إلى إنهاء جميع لقاءاته بالوقت الأصلي، خلال مشواره بمسابقة كأس مصر وحتى النهائي أمام بيراميدز، فلم يمنَ مرماه سوى بهدفين فقط من طنطا ببداية المسابقة، لكنه حافظ على شباكه نظيفة باقي الأدوار بالبطولة.

أطاح الزمالك بالاتحاد ومصر المقاصة والإنتاج الحربي ومركز شباب سمنود.

أما بيراميدز فأطاح ببتروجيت وحرس الحدود والأهلي وطنطا.

100 ألف مكافأة

ولرفع معنويات لاعبي الزمالك، حددت إدارة النادي مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه لكل لاعب في حال التتويج باللقب، أما مسئولو بيراميدز فلم يفصحوا عن قيمة المكافأة، لكنهم وعدوا لاعبيهم بمكافآت مجزية.

أوراق ميتشو وديسابر الرابحة

يمتلك ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني لفريق الزمالك، العديد من الأوراق الرابحة، وأمامه المفاضلة بين الدفع بعمر السعيد أو مصطفى محمد علي في مركز رأس الحربة.

والورقة الأرجح فرجاني ساسي وحمدي النقاز وطارق حامد وشيكابالا.

غلق المساحات

أما الفرنسي ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، فيسعى لتكرار سيناريو الأهلي وغلق جميع المساحات أمام مفاتيح الزمالك، خاصة عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك.

لومالا نجح في إيقاف خطورة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي وسيكون أمام مهمة جديدة، في مواجهة عبد الله جمعة، الذي يتميز بميله إلى الهجوم والتسديد، لأنه جناح هجومي.

مقاعد البدلاء تحمل نقطة قوة أخرى في صفوف بيراميدز خاصة، في وجود عدة حلول على رأسها أحمد علي، هداف الدوري، وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وأحمد توفيق.

وتشير التكهنات إلى أن ديسابر سيدفع بثنائي الهجوم الخطير إيريك تراوري وجون أنطوي بالتشكيلة الأساسية.

قائمة الفريقين

وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو للقاء بيراميدز مكونة من اللاعبين:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور في خط الوسط.

عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بو طيب في خط الهجوم.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى، أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: على جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد على ودودو الجباس.

لقاء مالك بيراميدز

عقد رجل الأعمال سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأحمد الرميثي، عضو مجلس الإدارة، جلسة مع لاعبي فريق الكرة قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك.

وجاءت الجلسة مفاجأة للاعبين، الذين لم يتوقعوا عقدها، في حضور المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، للشد من أزر اللاعبين قبل مباراة نهائي كأس مصر.

وأكد مالك النادي خلال الجلسة أهمية المرحلة المقبلة من أجل كتابة التاريخ لنادي بيراميدز.

3 مراقبين

وتذاع المباراة بين الفريقين على قنوات أون سبورت والنيل الرياضية، وهما المالكتين لحقوق البث.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، فى نهائى كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر "الجبلاية" على تعيين مراقب أمنى ومراقب مسابقات وثالث للحكام، لرصد أى محاولة للخروج عن القواعد المنظمة لسير مباراة نهائى الكأس، ومنع تواجد أى شخص قبل أو أثناء المباراة.