الان تتابع المنتخب السعودي يجرى أولى تدريباته في البحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنامة- الخليج 365: يجري المنتخب الوطني الأول مساء اليوم أولى حصصه التدريبية في البحرين وذلك في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى .

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