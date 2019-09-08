هروب الإيفواري سانوجو من اتحاد جدة السعودي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم اليوم الأحد هروب لاعبه الإيفواري سيكو سانوجو دون الحصول على إذن مسبق

من مسؤولي النادي أو الجهاز الفني للفريق.

وذكر الاتحاد في بيان له “يود المركز الإعلامي للنادي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو، حيث تلقى النادي إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب”.

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وأضاف البيان “قام اللاعب بمغادرة المملكة بتصرف فردي دون إذن من النادي”.

وجاء في البيان “نوضح بأن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونية حفظًا لحقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب فسخ اللاعب الإيفواري لعقده مع النادي، إلا أن صحيفة “الرياضية” السعودية أشارت إلى أن سانوجو قام بشكوى الاتحاد، للفيفا بسبب تأخر راتبه أسبوعا واحدا فقط.

وانتقل سانوجو للعب في صفوف نادي الاتحاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي قادمًا من يانج بويز السويسري.

وخاض سانوجو مع الاتحاد 19 مباراة بواقع 11 لقاء في الدوري السعودي و 4 مباريات في دوري أبطال آسيا ومثلها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل فقط خلالهم هدفا وصنع هدفين.