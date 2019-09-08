الان تتابع جماهير ملقا الاسباني تثور ضد رئيسها القطري آل ثاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:
تجمهر مناصرو فريق ملقا الإسباني أمام ملعب الفريق لاروزاليدا، لتطالب برحيل المالك القطري عبدالله آل ثاني، بسبب سوء نتائج الفريق وعدم تحقيق الوعود التي أطلقها بإعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى.
واتهمت الجماهير المالك القطري بـ”اللص والمزيف والمخادع”، وطالبت برحيله عبر لافتات رفعتها أمام الملعب.
وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، هي خسارة فريقهم أمام ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، في “ديربي” الأندلس، ضمن منافسات الجولة 4 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وتعد الأجواء في ملقا متوترة بسبب سياسة الإدارة وفشلها في سوق الانتقالات، وعدم قدرة الفريق على المنافسة للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الذي غادره نهاية موسم 2017-2018.
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