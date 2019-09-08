شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا «ملكة الرباعيات» في تصفيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في تحقيق فوز جديد في مجموعته ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بتغلبه على ألبانيا برباعية مقابل هدف.

ويبدو أن الديوك أصبحوا «ملوكًا للرباعيات» في التصفيات الأوروبية إذ كرر أصحاب القميص الأزرق الفوز بأربعة أهداف في كافة انتصاراتهم الأربعة في التصفيات حتى الآن.

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وخلال 5 مباريات لعبها المنتخب الفرنسي في تصفيات البطولة الأوروبية، خسر مباراة وحيدة بثنائية نظيفة أمام تركيا، فيما حقق 4 انتصارات جميعها بأربعة أهداف، كان أولها أمام مولدوفا خارج ملعبه برباعية مقابل هدف واحد.

وجاءت مباراة الديوك الثانية على ملعبهم أمام أيسلندا ليهزوا شباك الضيوف برباعية أيضًا مع حفاظهم على شباكهم نظيفة.

وعقب الهزيمة أمام تركيا، عاد أبطال العالم لطريق الانتصارات برباعية نظيفة مجددًا في مرمى أندورا على أرض الأخيرة.

وعاد رفاق أنطوان جريزمان لاستاد دو فرانس، مساء أمس السبت، لمواجهة ألبانيا، ليحققوا انتصارهم الرابع في التصفيات بـ 4 أهداف كعادتهم فيما استقبلت شباكهم هدفًا هذه المرة، ليرسخ أبطال العالم حقيقة أن انتصاراتهم في التصفيات الأوروبية لا تأتي إلا بأربعة أهداف.