شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصطدم، مساء اليوم، فريقا الزمالك وبيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر بقيادة المدربين الجديدين ميتشو وسباستيان ديسابر، على الترتيب.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة على قناة ON Sport، ويقودها الحكم الروماني رادو بيتريسكو.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى نهائي كأس مصر بعد تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الوقت الإضافي لمباراة نصف النهائي، فيما عبر بيراميدز الدور قبل النهائي بعد تغلبه على بتروجيت بنتيجة 2-0.