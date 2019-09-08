شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا × بلغاريا: تألق هاري كين التهديفي لا يتوقف وعام دولي مميز لـ«سترلينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الإنجليزي انتصارًا عريضًا بنتيجة 4-0 على نظيره البلغاري في ثالث مباريات الفريق ضمن المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على قمة مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، مسجلًا خلال هذه المباريات 14 هدفًا.

ولعب المهاجم الإنجليزي وقائد المنتخب، هاري كين، دور البطولة بمساهمته في تسجيل جميع أهداف المباراة، من خلال تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» وصناعته هدفا لزميله الجناح المهاجم رحيم سترلينج.

وسيطر المنتخب الإنجليزي على المباراة تمامًا، فحاول لاعبوه التسديد في 17 محاولة مقابل 4 محاولات فقط للضيوف الذين صنعوا 3 فرص للتهديف فقط أمام 13 فرصة من أصحاب الأرض، وهو ما يزيد على 4 أضعاف فرص المنتخب البلغاري (لاعب وسط إنجلترا روس باركلي صنع 4 فرص للتهديف اليوم، أكثر من المنتخب البلغاري بأكمله).

وسجل هاري كين هدفين من بين أهدافه الثلاثة اليوم بواسطة ركلتي جزاء، ليرفع سجله التهديفي من ركلات الجزاء مع المنتخب الإنجليزي إلى 8 أهداف، هدف واحد فقط خلف الهداف الأكبر للمنتخب الإنجليزي من ركلات الجزاء (فرانك لامبارد: 8)

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وأصبح هاري كين هو رابع لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل هاتريك في مباراتين رسميتين بعد تومي تايلور (مباراتان)، جاري لينيكر (3) وجيمي جريفز (4).

ورفع هاري كين من رصيده التهديفي مع المنتخب الإنجليزي إلى 25 هدفا في مشاركته رقم 40 بقميص منتخب بلاده، ليكون أسرع لاعب يصل إلى هذا السجل التهديفي مع منتخب الأسود الثلاثة بعد جاري لينيكر (27 هدفا بعد أول 40 مباراة مع المنتخب الإنجليزي).

وارتقى هاري كين في سجل الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي متجاوزًا بيتر كراوتش والسير جيوف هيرست، ليصبح الهداف التاريخي رقم 14.

وواصل رحيم سترلينج حالته التهديفية الرائعة مع المنتخب الإنجليزي خلال عام 2019، فسجل جناح مانشستر سيتي هدفه الدولي الخامس خلال العام الحالي فقط ومن إجمالي 5 مباريات، وهو عدد الأهداف الذي يفوق إجمالي ما سجله في مسيرته الدولية قبل عام 2019 خلال الفترة بين 2012 لـ 2018 (4 أهداف في 47 مباراة).

واشترك «سترلينج» في تسجيل 9 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها مع منتخب إنجلترا (سجل 7 وصنع 2)، نفس عدد مساهماته التهديفية مع منتخب بلاده في المباريات الـ33 السابقة.

وشهدت المباراة الظهور الدولي الأول للاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت، الذي أصبح ثامن لاعب بعمر الـ20 عامًا أو أصغر يلعب مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجايت.