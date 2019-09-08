شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ المباريات النهائية لكأس مصر من الألف إلى الياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي الزمالك وبيراميدز على لقب كأس مصر موسم 2018-2019، مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور مقرر بـ 20 ألف مشجع.

الزمالك هو حامل لقب المسابقة حيث تُوج بها في الموسم الأخير 2017-2018 على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح، بينما يظهر بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بنهائي المسابقة العريقة.

ويعتبر الزمالك هو أول فريق تُوج بلقب كأس مصر بعد تسجيل خماسية نظيفة في شباك الاتحاد السكندري بنهائي أول نسخة للبطولة موسم 1921-1922.

بينما يعد فريق النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 36 تتويجاً، وبفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه فريق نادي الزمالك، ثم 6 ألقاب لكل من الترسانة والاتحاد السكندري، و 3 ألقاب للمقاولون العرب، ولقبين لكل من الإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي والأوليمبي، في حين حققه مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري البورسعيدي.

الأهلي هو أكثر فريق بلغ المباراة النهائية وذلك في 51 مرة، وهو أيضاً أكثر الأندية خسارةً للقب في النهائي حيث حقق الوصافة 15 مرة.

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ويعتبر فوز الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة في نهائي موسم 1943- 1944، وانتصار الأهلي على الترسانة بالنتيجة ذاتها في نهائي 1949- 1950، هما النتيجتان الأكبر في تاريخ نهائي المسابقة.

في مرتين تقاسم الأهلي والزمالك اللقب، وذلك في موسمي 1942- 1943، و 1957- 1958، ففي الأولى تم إلغاء المباراة النهائية وإعلان الفريقين بطلين للكأس، وفي الثانية لم يكن قانون اللجوء لركلات الترجيح مطُبقا بعد وحسم التعادل في المباراتين اللقب للقطبين بالتقاسم.

ويعد فريق السكة الحديد هو أول ناد يبلغ نهائي الكأس مرتين على التوالي وذلك في موسمي 1922- 1923 و - 1924، وخسر المرتين، الأولى على يد الترسانة والثانية على يد الأهلي.

الأهلي هو أول فريق يُتوج باللقب عبر ركلات الترجيح بعدما حصد الكأس موسم 1980- 1981 على حساب المقاولون، حيث تعادل الفريقان في الوقت الأصلي والاضافي بنتيجة 1- 1 إلى أن حسمت ركلات الحظ اللقب لمصلحة الفريق الأحمر.

حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي تُوج باللقب مرتين عبر ركلات الترجيح، وذلك في 2009 على حساب إنبي و 2010 في مواجهة الأهلي، بينما يعد انجاز المقاولون العرب محفوراً في ذاكرة المسابقة كونه أول فريق يلعب بدوري الدرجة الثانية يعانق اللقب وذلك في نهائي موسم 2003-2004 في مواجهة الأهلي.

فريق غزل المحلة بلغ النهائي 6 مرات وعجز عن التتويج في أي من المرات الست، بينما بلغ سوء التوفيق ذروته مع فريق السكة الجديد الذي خاز النهائي 7 مرات دون التتويج في أي مرة.

جميل عثمان لاعب الزمالك هو أول من قص شريط الأهداف في المباريات النهائية لكأس مصر في موسم 1921- 1922 في شباك الاتحاد السكندري.