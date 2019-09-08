شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: أنانيته هي ما تجعله هدافًا عظيمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافع أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي روبي فاولر عن نجم الريدز محمد صلاح، بعد تعرض الأخير لاتهامات بالطمع والأنانية عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام بيرنلي والتي شهدت انفعال زميله ساديو ماني بشدة عقب كرة قرر فيها المصري المراوغة عوضًا عن تمرير الكرة للسنغالي الذي كان في موقف أفضل.

وفي مقال له في صحيفة «ميرور» البريطانية، قال «فاولر»: «لقد شاهدت بمزيج من الانبهار والرعب المهاجمين وهم يحتلون عناوين الأخبار. الرعب لأنني بصدق لم أسمع هراء كذلك الذي أحاط بما أطلق عليه المشاحنة بين ساديو ماني ومو صلاح، وانبهار بسبب الخلاف بين شخصين أعرفهما جيدًا ولعبت معهما في النادي والمنتخب هما مايكل أوين وآلان شيرار».

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وتطرق «فاولر» لموضوع «صلاح» و«ماني» قائلًا: «لا أصدق الضجيج المحيط بماني وصلاح، جميع من يعلق ويتحدث هراءً عن الطمع وتدمير روح الفريق لم يشاهد كرة القدم من قبل؟ لأنك لا يمكن أن تصبح هدافًا من الصفوة دون الإيمان الكامل بأنك ستسجل، هذا ما يفعله الهدافون، هم يتدربون من أجل ذلك، يقضون أسبوعهم كاملًا على ملعب التدريب يتمرنون ويتخيلون ويخططون كيف يسجلون من كافة المناطق، والأفضل دائمًا يؤمنون أن بإمكانهم التسجيل من 5 ياردات، من 10 ياردات، من 40 ياردة، لا يفرق، حتى وإن كان من الأسهل التمرير ليضعها زميلك بسهولة في الشباك».

وأضاف: «أنظر إلى سجلات صلاح وتخبرني أنه سيستمر في فعل ذلك، أنت لا تسجل هذا العدد من الأهداف بدون أن تصبح ما يطلق عليه الناس أنانيًا، ولكن ما يريد الناس بحق الجحيم؟ هل يريدونه أن يكون هدافًا أم يريدونه أن يكون شخصًا دائمًا ما يبحث عن التمرير؟ لا يمكنك حقًا أن تحظى بكليهما».

وتابع أسطورة الريدز في مقاله: «هراء آخر سمعته وهو أنه لا يمرر بدافع الغيرة وأنه لا يرغب أن يسجل ماني، إذا بإمكان أي شخص إبطاء اللعبة جدًا للحصول على وقت للتفكير: (حسنًا، لن أمرر له لأنه سجل أكثر مني)، سيكون هذا الشخص أفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق. نعم، صلاح يمكن أن يكون أنانيًا حين يرى المرمى، ولكن، بالنسبة لي، هذا ما يجعله هدافًا عظيمًا، والأمر ليس كما لو أنه لا يخلق الفرص للآخرين، ماني يعلم ذلك وما فعله كان فقط غضبًا بسبب تبديله».