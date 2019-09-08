- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. اجتماع فني "شامل" قبل 9 ساعات من نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك وبيراميدز
الاجتماع الفني يشهد الإتفاق على جميع الأمور الخاصة بالمباراة من لون قميص كل فريق ومواعيد الوصول للملعب إلى جانب التحذيرات بعدم تواجد أي فرد غير مسئول داخل الملعب، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم الخروج عن النص والترتيب للتتويج عقب إنتهاء المباراة و معرفة الفريق الفائز.
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وبيراميدز .. اجتماع فني "شامل" قبل 9 ساعات من نهائى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.