شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. اجتماع فني "شامل" قبل 9 ساعات من نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر عقد اجتماع فني شامل فى الساعة 11 صباح اليوم الأحد لوضع التنسيق والترتيبات الأخيرة لمباراة نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك وبيراميدز

الاجتماع الفني يشهد الإتفاق على جميع الأمور الخاصة بالمباراة من لون قميص كل فريق ومواعيد الوصول للملعب إلى جانب التحذيرات بعدم تواجد أي فرد غير مسئول داخل الملعب، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم الخروج عن النص والترتيب للتتويج عقب إنتهاء المباراة و معرفة الفريق الفائز.

الزمالك وبيراميدز

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وكان نادي الزمالك قد تأهل إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ ، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

الزمالك وبيراميدز

وتأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية ، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا .

الزمالك وبيراميدز