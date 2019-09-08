شكرا لقرائتكم حارس الحدود الجديد ينضم لمعسكر الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم محمود رضا حارس مرمى حرس الحدود الى معسكر الفريق عقب أنتهاء أجراءات ضمه من وادى دجلة خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعاراة .

ويخوض فريق حرس الحدود بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة وأسوان ، وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت .

ويسعى طارق العشرى المدير الفني للحدود خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.