شكرا لقرائتكم طه إسماعيل يغادر المستشفى بعد 5 أيام عقب إجراء عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفقاً لتقرير الخبير الالماني الذى أشرف على العملية الجراحية ، بات من الممكن أن يُغادر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي المستشفي الذى أجرى فيه عملية جراحية بعد خمسة ايام تقريباً

وأجري رئيس لجنة التخطيط بالأهلي جراحة أمس بأحد مستشفيات القاهرة لتغيير مفصل الفخد الأيسر وأستمرت الجراحة ساعتين وسيُجري رئيس لجنة التخطيط أشعة اليوم لتحديد البرنامج العلاجي الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة والذى سيستمر اسبوعين تقريباً بعدها سيكون بإمكانه مزاولة عمله بشكل طبيعي.

كان الدكتور طه إسماعيل قرر تأجيل هذه الجراحة لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتباطه باختيار المدير الفني الجديد للأهلي وكذلك بسبب انتظار وصول الخبير الالماني القاهرة للأشراف على هذه الجراحة.