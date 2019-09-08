شكرا لقرائتكم طه إسماعيل يغادر المستشفى بعد 5 أيام عقب إجراء عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجري رئيس لجنة التخطيط بالأهلي جراحة أمس بأحد مستشفيات القاهرة لتغيير مفصل الفخد الأيسر وأستمرت الجراحة ساعتين وسيُجري رئيس لجنة التخطيط أشعة اليوم لتحديد البرنامج العلاجي الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة والذى سيستمر اسبوعين تقريباً بعدها سيكون بإمكانه مزاولة عمله بشكل طبيعي.
كان الدكتور طه إسماعيل قرر تأجيل هذه الجراحة لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتباطه باختيار المدير الفني الجديد للأهلي وكذلك بسبب انتظار وصول الخبير الالماني القاهرة للأشراف على هذه الجراحة.
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