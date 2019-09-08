شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يكشف سر تفوق بيراميدز ومزايا الزمالك فى نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر غير قابلة للتكهن وخارج التوقعات نظرا لامتلاك الفريقين قدرات وعناصر قوية ومهارية.

الزمالك وبيراميدز

ينتظر الشارع الرياضى، المواجهة المرتقبة غدا الأحد على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بين الزمالك وبيراميدز في مسابقة نهائي كأس مصر، والتى تقرر لها حضور 20 ألف مشجع.

وقال يونس أن ما يميز بيراميدز عن الزمالك أنه يلعب بدون ضغوط، فليس خلفه 40 مليون مشجع يطالبونه ببطولة مثل الزمالك، وليس لديه مجلس ادارة يسعى للتتويج بالبطولات بنفس القدر الذى يتواجد فى الزمالك، وليس لديه تاريخ عريض فى الكرة المصرية يمكن أن يكون عبئأ عليه وهو يلعب المباراة دفاعا عنه.

وكشف يونس أن المباراة صعبة لكن الزمالك يملك عناصر الخبرات والمهارة وهجوم كاسح إذا كان فى أفضل حالاته لن يقف أمامه أحد.

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الزمالك وبيراميدز

ويرى يونس أن من يضيع فرص سانحة للتهديف سيخسر البطولة، لآن مباريات النهائيات تكون شحيحة الفرص وبالتالى يجب أن يستسمر الفريقين الفرص السانحة للتهديف.

ويفضل نجم الأهلى والمنتخب السابق الحكم على المدربان ميتشو وديسابر بعد انتهاء الدور الأول من الدورى المصرى الذى ينطلق أكتوبر المقبل، موضحا أن الأحكام التى اطلقتها الجماهير على المدربين سابقة لأوانها.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام روماني بقيادة رادو بيتريسكو، لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر.