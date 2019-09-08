شكرا لقرائتكم جيانا فاروق تتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدورى العالمى الذى يقام باليابان ، وجاء الفوز بالذهبية بعد التغلب على منافساتها الفرنسية فى الدور النهائى من البطولة ، بوزن تحت 61 كجم ، بنتيجة 4/3 ، لتحتل المركز الاول بالدورى العالمى.

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ويشارك منتخب الكاراتيه فى البطولة بكلاً من : أحمد أشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدى.

وحقق الكاراتيه 15 ميدالية متنوعة ببطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب الأسبوع الماضى.