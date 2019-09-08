شكرا لقرائتكم أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يحضرون نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مباراة الزمالك وبيراميدز ، وعلي رأسهم عمرو الجنايني من أجل تسليم كأس مصر للفريق البطل في حضور مندوب الرئاسة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وقائد المنطقة الشمالية. يستضيف استاد برج العرب مباراة الزمالك و بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم فى نهائى كأس مصر. استقر مسئولو اتحاد الكرة علي تعيين 3 مراقبين لمباراة الزمالك و بيراميدز وهم مراقب للمسابقات وآخر مراقب أمني ومراقب لطاقم الحكام الأجنبي الذي يدير اللقاء اليوم وتحمل تكاليف فريق بيراميدز بعد طلبه استقدام حكام أجانب للقاء.

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