الزمالك يصطدم بطموح بيراميدز في الحصول على اللقب 27 لبطولة كأس مصر تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، التي تترقبها الجماهير المصرية لمعرفة من هو بطل النسخة أل 87 من أقدم مسابقة كرة قدم في مصر، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل اللقاء، من التشكيل المتوقع للفريقين وملعب المباراة وكل التفاصيل فتابعونا.

وصك كأس مصر إلي محطته الأخيرة ولم يتبقى لمعرفة بطل الكأس إلا مباراة الزمالك وبيراميدز، فالزمالك يريد اللقب رقم 27 في تاريخه، بعد أن وصل للنهائي 40 مرة قبل، ذلك وبيراميدز يريد أن يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فلمن ستكون الغلبة هذا ما ستبوح عنه المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة الزمالك * بيراميدز 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية ON SPORT . NILESPORT برج العرب طاقم أجنبي لم يتم الإعلان عنه حتى الأن

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز في نهائي الكأس

“محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعه، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد عنتر، محمود عبد الرازق”شيكابالا” محمد أوناجم، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب”

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك اليوم أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، عبد الله جمعه.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، شيكابالا، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد.

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وهو الحكم صاحب ال36 عام الروماني رادو ماريان بيتيريسكو، ويشتهر الحكم بإشهاره البطاقات الصفراء وأدار 282 مباراة في مسيرته التحكيميه

أماكن بيع التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لنهائي الكأس أمام بيراميدز

أعلن المستشار /مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر قناة الحدث اليوم الفضائية أنه تقرر بيع التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك، من خلال منافذ أستاد الإسكندرية ومركز شباب الجزيرة.

مشوار الزمالك في كأس مصر

في دور أل 32 فاز على منية سمنود 1-صفر.

في دور أل 16 فاز على الإنتاج الحربي 2-صفر.

في دور أل 8 فاز على مصر المقاصة 1- صفر.

في دور أل 4 فاز على الاتحاد السكندري 1- صفر.

مشوار بيراميدز في كأس مصر