شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كاس مصر .. من هو باتريسكو حكم مباراة الزمالك وبيراميدز؟ بيحب الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى نهائى كأس مصر، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم رومانى بقيادة رادو ماريان باتريسكو حكما للساحة.

وقبل المواجهة المرتقبة نرصد أهم المعلومات عن باتريسكو قائد مواجهة الزمالك وبيراميدز الليلة..



الحكم الرومانى باتريسكو

- يبلغ من العمر 37 عاما، وهو من مواليد 1982

- بدأ مشواره التحكيمى عام 2002، وحصل على الشارة الدولية بعدها بعشر سنوات أى عام 2012.

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- يشتهر باتريسكو بإشهار البطاقات الصفراء، حيث أشهر الكارت الأصفر 1200 مرة منذ بدايته فى عالم التحكيم.



حكم الزمالك و بيراميدز

- أدار 156 مباراة بالدورى الرومانى، أشهر خلالها 740 كارت أصفر، و44 كارت أحمر بالإضافة على احتساب 29 ركلة جزاء.

- أدار الحكم الرومانى عددا من المباريات بالبطولات الكبرى، مثل الدورى الأوروبى، وتصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى دورى أمم أوروبا وأبطال أوروبا.

- آخر مباراة أدارها كانت يوم 1 سبتمبر الجارى، وجمعت فريقى ستيوا بوخارست واف سي فيتورول كونستانتا، بالدورى الرومانى ، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (2-1)، وأشهر خلالها 5 بطاقات صفراء.