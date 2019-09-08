شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يغادر المستشفى بعد 5 أيام عقب إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُغادر الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، المستشفى الذى أجرى فيه عملية جراحية أمس، السبت، بعد خمسة أيام تقريباً، وفقاً لتقرير الخبير الألمانى الذى أشرف على العملية الجراحية.

وأجرى رئيس لجنة التخطيط بالأهلي جراحة أمس بأحد مستشفيات القاهرة لتغيير مفصل الفخد الأيسر واستمرت الجراحة ساعتين وسيُجرى رئيس لجنة التخطيط أشعة اليوم لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، والذى سيستمر اسبوعين تقريباً بعدها سيكون بإمكانه مزاولة عمله بشكل طبيعي.

كان الدكتور طه إسماعيل قرر تأجيل هذه الجراحة لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتباطه باختيار المدير الفني الجديد للأهلي وكذلك بسبب انتظار وصول الخبير الالماني القاهرة للأشراف على هذه الجراحة.