سوبر كورة.. صراع الجبابرة بنهائى الكأس.. حراسة المرمى بأمان مع الشناوى وعواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم المصرية نهائى كأس مصر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، والذى يجمع الزمالك وبيراميدز، لما يحمله من متعة وإثارة لمدة 90 دقيقة وقد تمتد 30 دقيقة إضافية، لاسيما أن الفريقين لديهما طموح فى التتويج باللقب.

الزمالك لديه طموح فى تحقيق لقب بالموسم الحالي بعد إخفاقه فى استرداد درع الدوري الذي توج به الأهلي، وليكون اللقب الثانى له هذا الموسم بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما يبحث بيراميدز تحقيق اللقب الأول فى تاريخه، كونه لم يسبق له تحقيق أية ألقاب من قبل، ويحاول صناعة التاريخ ودخول سجل الأندية المتوجة بالألقاب.

وما يميز نهائى الكأس أن الفريقين يملكون حلولا وأوراقا رابحة وقوة ضاربة قادرة على صناعة الفارق فى أى وقت، بخلاف أن الفريقين يمتلكان أجهزة فنية على أعلى مستوى بقيادة الصربى ميتشو للفريق الأبيض والفرنسى سباستيان ديسابر للفريق السماوى، وهو ما يجزم بأننا أمام مباراة فى غاية التشويق الكروى.

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