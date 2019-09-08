شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصطفى يونس يكشف سر تفوق بيراميدز ومزايا الزمالك بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غير قابلة للتوقعات نظرا لامتلاك الفريقين قدرات وعناصر قوية ومهارية.

وينتظر الشارع الرياضى المواجهة المرتقبة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بين الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر، والتى يحضرها 20 ألف مشجع.