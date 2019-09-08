سوبر كورة.. مصطفى يونس يكشف سر تفوق بيراميدز ومزايا الزمالك بنهائى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غير قابلة للتوقعات نظرا لامتلاك الفريقين قدرات وعناصر قوية ومهارية.
وينتظر الشارع الرياضى المواجهة المرتقبة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بين الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر، والتى يحضرها 20 ألف مشجع.
وكانت لجنة الحكام، برئاسة جمال الغندور، أعلنت اختيار طاقم حكام رومانى بقيادة رادو بيتريسكو لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائى مسابقة كأس مصر.
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